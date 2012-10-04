Тетрис

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки182 просмотра

Требуется обычный тетрис с двумя играми(гоночки и сам тетрис), но должна быть кроссплатформенность(Windows, MAC, Linux).

Интерфейс в виде самого устройства с кнопками. ТЗ вышлю.

Linux
13 лет назад
Solmin
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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