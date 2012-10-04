Необходимо написать программу, которая самостоятельно играет в Камикадзе 2 на igrun.com. Для лучшего понимания, того чего я хочу зайдите и поиграйте. В программе необходимо реализовать возможность самостоятельного выбора стратегии игры. Для каждой ставки с определенной ...