Компания ERS Game Studios (г.Киев) приглашает кандидата на позицию писатель компьютерных игр Требования к соискателю: Девушка; Увлечение играми; ...
Тетрис
Требуется обычный тетрис с двумя играми(гоночки и сам тетрис), но должна быть кроссплатформенность(Windows, MAC, Linux).
Интерфейс в виде самого устройства с кнопками. ТЗ вышлю.
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