Адаптировать украинский перевод

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт14 заявок326 просмотров

Нужно адаптировать перевод на украинском языке. Буклет про кровлю был переведен на украинский язык,но явно бросается в глаза, что перевод был сделан с русского языка.(построение предложений и т.д.)

Нужно сделать срочно. Текст есть в формате ворд.

Нужно очень срочно! За час - полтора.

14 лет назад
Ksusha-bestroof
40 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров