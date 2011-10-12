Адаптировать украинский перевод

Нужно адаптировать перевод на украинском языке. Буклет про кровлю был переведен на украинский язык,но явно бросается в глаза, что перевод был сделан с русского языка.(построение предложений и т.д.)

Нужно сделать срочно. Текст есть в формате ворд.

Нужно очень срочно! За час - полтора.