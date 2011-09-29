Отредактировать документ ворд

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  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрытнет заявок152 просмотра

Здравствуйте,в приложении документ ворд.

Красным сделаны исправления,сбоку пометку !

Нужно привести все к нормальному ввиду,исправить все замечания !

Удалить внизу черным лишние дублирующиеся по смыслу моменты !

Жду Ваших предложений ! Сроки- час !

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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