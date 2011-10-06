Приветствую вас фрилансеры. Нужен человек, который быстро редактирует тексты. Есть несложная работа, которую надо выполнить. Подробности в личке. В основном интересуют новички, которые сделают работу за адекватную цену.
Обработка текстов и рисунков, тематика IT
Задача: отсканировать и обработать ~940 листов печатного материала (старые и новые отчеты, планы, материалы конференций и т.п.).
Некоторые материалы в виде рукописного текста (около 80 листов), написаны разборчиво, но на старой офсетной бумаге. Приблизительно 15-20% материалов имеют формулы, рисунки, несложные чертежи. Некоторые чертежи нуждаются в повторной отрисовке.
Плюсом будет технический английский, т.к. в материале встречаются тех. слова и тексты.
Весь текст необходимо проверить на наличие орфографические и пунктуационных ошибок.
Можно разбить проект на несколько частей, в зависимости от типа работы по проекту.
Тематика IT (системная и программная инженерия и AI).
На выходе все файлы должны быть конвертированы в pdf, шрифт 12 Verdana (загловки 15 Verdana), отступы по 1.5 см. (верхние границы), 2 см. верхние, соответственно.
Важный момент: нужен человек (можно 2) из города Днепропетровска или области, который сможет приехать в офис, взять материалы и уточнить детали лично со мной.
Очень желательно начать работу не позднее, чем в среду, 30 ноября, но лучше раньше.
Сроки выполнения 3 недели максимум (+/- 2 рабочий дня, по договоренности).
Оплата равными частями или за весь проект сразу. До $450.
Работа под договор на проекте, оплата через СБС, наличными или WM, как вам удобно).
Жду Ваших предложений по ценам и срокам.
Выбранный исполнитель
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