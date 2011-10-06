Обработка текстов и рисунков, тематика IT

Задача: отсканировать и обработать ~940 листов печатного материала (старые и новые отчеты, планы, материалы конференций и т.п.).

Некоторые материалы в виде рукописного текста (около 80 листов), написаны разборчиво, но на старой офсетной бумаге. Приблизительно 15-20% материалов имеют формулы, рисунки, несложные чертежи. Некоторые чертежи нуждаются в повторной отрисовке.

Плюсом будет технический английский, т.к. в материале встречаются тех. слова и тексты.

Весь текст необходимо проверить на наличие орфографические и пунктуационных ошибок.

Можно разбить проект на несколько частей, в зависимости от типа работы по проекту.

Тематика IT (системная и программная инженерия и AI).

На выходе все файлы должны быть конвертированы в pdf, шрифт 12 Verdana (загловки 15 Verdana), отступы по 1.5 см. (верхние границы), 2 см. верхние, соответственно.

Важный момент: нужен человек (можно 2) из города Днепропетровска или области, который сможет приехать в офис, взять материалы и уточнить детали лично со мной.

Очень желательно начать работу не позднее, чем в среду, 30 ноября, но лучше раньше.

Сроки выполнения 3 недели максимум (+/- 2 рабочий дня, по договоренности).

Оплата равными частями или за весь проект сразу. До $450.

Работа под договор на проекте, оплата через СБС, наличными или WM, как вам удобно).

Жду Ваших предложений по ценам и срокам.