Расшифровка аудиофайлов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт39 заявок531 просмотр

Доброго времени суток!

Требуется траснкрибировать (расшифровать) аудиозаписи лекционного курса общей длительностью 1678 мин, почти 28 часов. Слышимость хорошая. Литературной правки не нужно, тайм-код проставлять не нужно.

Файлы WMA, битрейт - 32 Кбит/сек.

Срок – пять недель, таким образом получается примерно 6-ть часов в неделю.

Бюджет – до 18.000 руб.

Оплата по WebMoney, частями по 4-6-ть часов.

Спасибо!

14 лет назад
inperpetuum
Михаил 
41 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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