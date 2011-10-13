Приватно для Семененко Вадим (sergun12377)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки208 просмотров

Расшифроквк аудио 27 минут

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

sergun12377
Иван 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$4
1 день
Вадим молодец, отлично расшифровал не самую простую аудио запись.
Очень здорово когда серьезный заказчик так оценивает работу фрилансера. Значит мы попали в колею. Пока это пара разовых работ. С Дарьей хочется развивать постоянное и долговременное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sergun12377
Иван 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад