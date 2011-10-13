Здравствуйте,в приложении документ ворд. Красным сделаны исправления,сбоку пометку ! Нужно привести все к нормальному ввиду,исправить все замечания ! Удалить внизу черным лишние дублирующиеся по смыслу моменты ! Жду Ваших предложений ...
Приватно для Семененко Вадим (sergun12377)
Расшифроквк аудио 27 минут
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $10Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
В тексте 22000 знаков. Нужно выполнить за 1, максимум 2 дня. Текст не технический, это обзор сайтов, которые предоставляют различные услуги.Завершен14 лет назад
Расшифровать файл семинара. Общий объем около 2-х часов Срок? Цена за минуту? За час?Завершен14 лет назад
Добрый день. Треюбуется обработка ряда вордовских файлов. Задать ограничения на изменения (блокировка определенного текста), жеская фиксация по типам шрифтов, их размерам, форматированию. Указывайте ваши цены. Рассмотрим всех! ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо распознать 150 pdf файлов (от 6 до 20 страниц в каждом), привести в нормальный вид и конвертировать в word. Предлагайте цены и сроки. Цену предлагать за один файл отдельно и за весь проект.Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужно отредактировать 2-3 страницы русской версии договора строительного подряда, переведенного с английского. При редактировании учитывается все: опечатки, заглавные и прописные буквы, знаки препинания, неточности в цифрах, ошибки в терминологии, в именах собственных.Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, необходимо отредактировать порядка 600 новостей на сайте и добавить видео с контакта делается это в 5 щелчков на каждый фильм без копирования и вставки, нужен серьёзный человек с избытком времени сделать нужно в кратчайшие ...Завершен14 лет назад
- $10
Нужно набрать аудиофайл: лекцию, длительностью 44 минуты набрать в WORD. Сделать до 08:00 по Москве. Оплата 10 wmz по факту выполненияРедактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Для раскрутки своих сайтов я использую размещение статей через биржи. Уникальные и качественные "для людей" тексты для этих статей я добываю следующим образом. Покупаю в Киеве на книжном рынке Петровка у букинистов старые советские книги ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть текстовые файлы с картинками в формате .doc Всё задание 1000 страниц. Нужно сделать файлы с текстом отдельно, картинки отдельно, заголовки окружить тэгами списки тегами списков формата html, для картинок теги , ...Закрыт14 лет назад