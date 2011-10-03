Редактирование текстов

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Закрыт84 заявки1316 просмотров

Приветствую вас фрилансеры. Нужен человек, который быстро редактирует тексты. Есть несложная работа, которую надо выполнить. Подробности в личке. В основном интересуют новички, которые сделают работу за адекватную цену.

13 лет назад
vache36
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров