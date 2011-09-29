Приватно для Семененко Вадим (sergun12377)

Сначала Вадим сказал, что к установленнлму им сроку будет готова расшифровка только 300 минут из 700. Потом когда срок прошел, оказалось, что "редактируется" только 30 минут. Высылает он мне их уже вторые сутки :( Жаль потреченного времени.