Приватно для Семененко Вадим (sergun12377)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка216 просмотров

Расшифровка аудио семинар больше 600 минут

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

sergun12377
Иван 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$90
15 дней
Сначала Вадим сказал, что к установленнлму им сроку будет готова расшифровка только 300 минут из 700. Потом когда срок прошел, оказалось, что "редактируется" только 30 минут. Высылает он мне их уже вторые сутки :( Жаль потреченного времени.

Заявки фрилансеров

sergun12377
Иван 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад