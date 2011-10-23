Правка описаний по правилам Я. Маркета

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки192 просмотра

Доброго времени.

Нужно подправить описания товара по правилам Я. Маркета.

Работа не сложная, скорее рутинная. Оплата по количеству исправленных постов и если не выявят ошибок модераторы Я. Маркета, думаю понимаете что нужно выполнить работу внимательно.

Ничего дополнительного не нужно, удалить лишнее и все.

Сразу пишите стоимость, расценки ВАЖНЫ!

Моя ICQ: 494430057

14 лет назад
xaiam
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

krispohl
34 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$5
3 дня
Все выполнено замечательно.
Все хорошо. Спасибо.

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krispohl
34 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад