Правка описаний по правилам Я. Маркета

Доброго времени.

Нужно подправить описания товара по правилам Я. Маркета.

Работа не сложная, скорее рутинная. Оплата по количеству исправленных постов и если не выявят ошибок модераторы Я. Маркета, думаю понимаете что нужно выполнить работу внимательно.

Ничего дополнительного не нужно, удалить лишнее и все.

Сразу пишите стоимость, расценки ВАЖНЫ!

Моя ICQ: 494430057