Расшифровка аудио семинар больше 600 минут
Правка описаний по правилам Я. Маркета
Доброго времени.
Нужно подправить описания товара по правилам Я. Маркета.
Работа не сложная, скорее рутинная. Оплата по количеству исправленных постов и если не выявят ошибок модераторы Я. Маркета, думаю понимаете что нужно выполнить работу внимательно.
Ничего дополнительного не нужно, удалить лишнее и все.
Сразу пишите стоимость, расценки ВАЖНЫ!
Моя ICQ: 494430057
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Расшифроквк аудио 27 минутЗавершен14 лет назад
- $10
Здравствуйте,в приложении документ ворд. Красным сделаны исправления,сбоку пометку ! Нужно привести все к нормальному ввиду,исправить все замечания ! Удалить внизу черным лишние дублирующиеся по смыслу моменты ! Жду Ваших предложений ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
В тексте 22000 знаков. Нужно выполнить за 1, максимум 2 дня. Текст не технический, это обзор сайтов, которые предоставляют различные услуги.Завершен14 лет назад
Расшифровать файл семинара. Общий объем около 2-х часов Срок? Цена за минуту? За час?Завершен14 лет назад
Добрый день. Треюбуется обработка ряда вордовских файлов. Задать ограничения на изменения (блокировка определенного текста), жеская фиксация по типам шрифтов, их размерам, форматированию. Указывайте ваши цены. Рассмотрим всех! ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо распознать 150 pdf файлов (от 6 до 20 страниц в каждом), привести в нормальный вид и конвертировать в word. Предлагайте цены и сроки. Цену предлагать за один файл отдельно и за весь проект.Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужно отредактировать 2-3 страницы русской версии договора строительного подряда, переведенного с английского. При редактировании учитывается все: опечатки, заглавные и прописные буквы, знаки препинания, неточности в цифрах, ошибки в терминологии, в именах собственных.Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, необходимо отредактировать порядка 600 новостей на сайте и добавить видео с контакта делается это в 5 щелчков на каждый фильм без копирования и вставки, нужен серьёзный человек с избытком времени сделать нужно в кратчайшие ...Завершен14 лет назад
- $10
Нужно набрать аудиофайл: лекцию, длительностью 44 минуты набрать в WORD. Сделать до 08:00 по Москве. Оплата 10 wmz по факту выполненияРедактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт14 лет назад