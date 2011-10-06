Расшифровка аудиозаписи

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт36 заявок433 просмотра

Есть аудиозаписи в среднем по 30 минут. Нужно перенести очень точно на бумагу все диалоги. Грамматические ошибки не допускаются

14 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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