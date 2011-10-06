Приветствую вас фрилансеры. Нужен человек, который быстро редактирует тексты. Есть несложная работа, которую надо выполнить. Подробности в личке. В основном интересуют новички, которые сделают работу за адекватную цену.
Расшифровка аудиозаписи
Есть аудиозаписи в среднем по 30 минут. Нужно перенести очень точно на бумагу все диалоги. Грамматические ошибки не допускаются
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