Приветствую вас фрилансеры. Нужен человек, который быстро редактирует тексты. Есть несложная работа, которую надо выполнить. Подробности в личке. В основном интересуют новички, которые сделают работу за адекватную цену.
База телефонов отредактировать
Требуется откорректировать номера телефонов
Есть база в екселе
Необходимо чтобы номер телефона имел на выходе два столбца код мобильного оператора 3-ри цифры и сам 7-семизначный номер включая 0 в начале номеров
Редактирование исключительно по мобильным операторам Украины
Все городские номера удаляем зарубежные удаляем все неправильные удаляем (только операторы моб Украины)
039 xxx xx xx - Golden Telecom
050 xxx xx xx - МТС
063 xxx xx xx - life:)
066 xxx xx xx - МТС
067 xxx xx xx - Киевстар
068 xxx xx xx - Beeline
091 xxx xx xx - Utel
092 xxx xx xx - PEOPLEnet
093 xxx xx xx - life:)
094 xxx xx xx - Интертелеком
095 xxx xx xx - МТС
096 xxx xx xx - Киевстар
097 xxx xx xx - Киевстар
097 0xx xx xx
097 1xx xx xx
097 2xx xx xx
097 3xx xx xx
097 4xx xx xx
097 5xx xx xx
097 6xx xx xx
097 7xx xx xx
097 8xx xx xx
097 9xx xx xx
098 xxx xx xx - Киевстар
098 0xx xx xx
098 1xx xx xx
098 2xx xx xx
098 3xx xx xx
098 4xx xx xx
098 5xx xx xx
098 6xx xx xx
098 7xx xx xx
098 8xx xx xx
098 9xx xx xx
099 xxx xx xx - МТС
099 0xx xx xx
099 1xx xx xx
099 2xx xx xx
099 3xx xx xx
099 4xx xx xx
099 5xx xx xx
099 6xx xx xx
099 7xx xx xx
099 8xx xx xx
099 9xx xx xx
В итоге в конечном файле должно быть только строки с откорректированными операторами
олин столбец код оператора 3-ри цифры и номер телефона 7 цифр
Прошу писать
skype - adduakiev
Оплата после принятия файла и его проверки на карту Приват Банка Приват24 или другой способ по договоренности
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