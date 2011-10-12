База телефонов отредактировать

Требуется откорректировать номера телефонов

Есть база в екселе

Необходимо чтобы номер телефона имел на выходе два столбца код мобильного оператора 3-ри цифры и сам 7-семизначный номер включая 0 в начале номеров

Редактирование исключительно по мобильным операторам Украины

Все городские номера удаляем зарубежные удаляем все неправильные удаляем (только операторы моб Украины)

039 xxx xx xx - Golden Telecom

050 xxx xx xx - МТС

063 xxx xx xx - life:)

066 xxx xx xx - МТС

067 xxx xx xx - Киевстар

068 xxx xx xx - Beeline

091 xxx xx xx - Utel

092 xxx xx xx - PEOPLEnet

093 xxx xx xx - life:)

094 xxx xx xx - Интертелеком

095 xxx xx xx - МТС

096 xxx xx xx - Киевстар

097 xxx xx xx - Киевстар

097 0xx xx xx

097 1xx xx xx

097 2xx xx xx

097 3xx xx xx

097 4xx xx xx

097 5xx xx xx

097 6xx xx xx

097 7xx xx xx

097 8xx xx xx

097 9xx xx xx

098 xxx xx xx - Киевстар

098 0xx xx xx

098 1xx xx xx

098 2xx xx xx

098 3xx xx xx

098 4xx xx xx

098 5xx xx xx

098 6xx xx xx

098 7xx xx xx

098 8xx xx xx

098 9xx xx xx

099 xxx xx xx - МТС

099 0xx xx xx

099 1xx xx xx

099 2xx xx xx

099 3xx xx xx

099 4xx xx xx

099 5xx xx xx

099 6xx xx xx

099 7xx xx xx

099 8xx xx xx

099 9xx xx xx

В итоге в конечном файле должно быть только строки с откорректированными операторами

олин столбец код оператора 3-ри цифры и номер телефона 7 цифр

Прошу писать

skype - adduakiev

Оплата после принятия файла и его проверки на карту Приват Банка Приват24 или другой способ по договоренности