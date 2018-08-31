Качественно проработать 200 статей

Проработать 200 статей с низким KPI (Kpi - количество посетителей в месяц на документ)

Копировать и вставлять текст в различные сервисы для сбора данных и анализа НЕ НУЖНО..

Все необходимые данные находятся после текста на одной странице

Править текст необходимо прямо в админке

• Поправить плотность ключевых слов и N граммы (Главные ключи должны иметь самый высокий %)

• В первых двух абзацах должен находиться главный ключ. Если его нет , вписать

• Убрать тавтологию

• Добавить слова, которые отсутствуют в тексте, но которые встречаются в запросах

• Вычитать текст, убрать стилистические и грамматические ошибки

• Поправить Description и Title H1

Подробная видео инструкция по анализу страницы и работе с плагином на https://zmseo.ru

Цена 50 рублей за 1 статья