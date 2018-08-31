Нужно отредактировать порядка 500 текстов на сайте. А именно поправить первый абзац. То есть надо будет прочитать текст, и самую выжимку записать в первый абзац + дать краткий ответ на ключевой запрос. Текст ...
Нужен человек для составления ТЗ для копирайтеров для сайта
Задача: в специальном сервисе даются ключи, необходимо убрать лишние мусорные вхождения, вкратце написать план будущей статьи (на основе конкурентов или добавить свои по смыслу), написать Title и H1.
За 1 час неподготовленный человек может сделать 5 ТЗ.
Весь алгоритм, как и что делать, объясню. Цена за 1 ТЗ - 30 руб. Нужно составить 50 за две неделю.
Вот, что примерно должно получиться: https://drive.google.com/file/d/1Ssd9noTUBA-ueUVqQ5xopdA9topb9SJD/view?usp=sharing
Оплата в конце недели.
От вас необходимо желание работать, усидчивость, грамотность. Все остальное, объясню.
Заявки фрилансеров
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