Нужен человек для составления ТЗ для копирайтеров для сайта

Задача: в специальном сервисе даются ключи, необходимо убрать лишние мусорные вхождения, вкратце написать план будущей статьи (на основе конкурентов или добавить свои по смыслу), написать Title и H1.

За 1 час неподготовленный человек может сделать 5 ТЗ.

Весь алгоритм, как и что делать, объясню. Цена за 1 ТЗ - 30 руб. Нужно составить 50 за две неделю.

Вот, что примерно должно получиться: https://drive.google.com/file/d/1Ssd9noTUBA-ueUVqQ5xopdA9topb9SJD/view?usp=sharing

Оплата в конце недели.

От вас необходимо желание работать, усидчивость, грамотность. Все остальное, объясню.