Корректировка и рерайт текста главной страницы

Здравствуйте! Нужно перевести аудиозапись в текст. Качество записи хорошее. Говорят два человека. Темп речи средний. Нужно поработать на выходных. Пишите ваши расценки за минуту аудио и сколько вы сможете выполнить за 2 дня?