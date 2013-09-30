Корректировка и рерайт текста главной страницы

Редактирование и КорректураЗавершен13 заявок288 просмотров
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по итогам анализа существующий текст на главной не соответствует ключам для продвижения

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допускаю рерайт/копирайт текста главной сайта.

текст в приложении

пишите стоимость услуги, не пишите 5 у.е. за 1000 знаков, т.е. оценивайте объем работы сразу.

оплата WM, Qiwi, сбер

Рерайт текста
10 лет назад
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок, спасибо
Рада сотрудничеству! Все гуд!