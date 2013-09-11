Отредактировать товары

Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок262 просмотра
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Нужно изменить силки на видео в интернет магазине.

ТЗ:

1)Зайти в админку сайта и редактировать товар

2)Нажать на кнопку исходний код и найти код

3)Используя поиск найти товар на сайте 2

4)Используя исходний код или дополнение для Мозили скопировать силку на видео(http://prntscr.com/1sjk9b)

5)Заменить силку на новую в материале(http://prntscr.com/1sjm6u)

6)Нажать сохранить

Всего 300 материалов. Цену за один обезательно пишите вримичанию

10 лет назад
vasyakrn
Василь 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад