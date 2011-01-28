Корректор текстов медицинской тематики

Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка229 просмотров
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Срочно нужен корректор текстов, тематика-медицинская, серия переведенных на русский язык статей в журнал. Тексты адекватные, нужен взгляд грамотного человека, владеющего медицинской терминологией.

Сроки сжатые, просьба указать сроки, за которые будет сделана работа

Объем - 20 статей 3-6 страниц А4 в каждой (с иллюстрациями). Одна статья примерно 14 тыс знаков с пробелами

тел. для связи 8-905-581-28-23, Надежда.

Оплата по факту наличными в офисе редакции.

13 лет назад
doctorskinner
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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