Сотрудники (новички) для разносторонних работ

Доброго времени суток! На постоянную удаленную работу требуется корректор. Требования: 1)Безупречная грамотность. 2)Способность качественно вычитать 100.000 символов в сутки и более. Такая нагрузка не ежедневно, но бывает. 3)Часовой пояс UTC+02:00 Минск - Киев (+/- 1-2 часа). 4)Ежедневное нахождение на связи по ...