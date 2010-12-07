Требуется корректор

Правка журнальных статей, текстов книг.

Правка производится в формате pdf с помощью программ Adobe Acrobat Pro или Foxit Phantom и функции "прокомментировать" или "вставить примечание"

Обязательное условие:

- профессионализм

- профильное образование

- пребывание в сети с 10 до 19 (по Москве)

- опыт правки больших объемов текстов в ограниченные сроки (

Оплата - 10 руб./1000 зн.

Пример, он же тестовое задание, во вложении. Выполненное задание присылайте на адрес эл. почты: [email protected]