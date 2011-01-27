1. Сейчас срочная задача Биографии – вычитать на стилистику и грамматику.

2. А вообще у меня ежемесячно по 5 статей на вычитку (пример во вложении), если сработаемся по Биографиям готова отдать весь объем

3. Оплата – 20 грн лист А4 или 1800 символов.

исполнителя ищет моя знакомая, потому заявки отправлять на адрес: [email protected]

с пометкой "редактор-корректор"