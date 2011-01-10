Переводчик/редактор - защита информации

Требуется: Контент менеджер (управленец) на постоянной основе. К сожалению, все необходимые данные сюда не влезают, поэтому создал отдельную страницу для ознакомления: http://www.sd-company.su/vacancy_content_manager
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые коллеги!
Требуется редактор-переводчик для проекта по информационной защите.
Языковая пара: русско-английская
Основные требования:
1. Знание принципов защиты информации.
2. Навыки работы в Trados (WordFast) и Multiterm.
3. Опыт переводов - не менее 3 лет.
4. Высокий уровень грамотности.
5. Темпы сдачи для редакторов: 3000-4000 слов в сутки.
В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:
1. Тариф, руб. (перевод/редактура).
2. Резюме + перечень проектов по данной тематике + примеры прошлых работ.
3. Контакты для срочной связи: Skype / ICQ.
В теме письма прошу указать: [PCI-DSS]
Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.
Глоссарий: https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_glossary_v20.pdf
Оплата заказов через Moneybookers, Webmoney, Yandex.Money, Контакт, Золотая Корона или Анелик, по РФ - безналичный расчет.
С уважением,
Команда ПК «Альянс PRO»,
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