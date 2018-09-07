Корректор текстов (удаленно)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт23 заявки633 просмотра

Зада - вычитка текстов (писем, документации, статей, информации на сайте т.д. ) на предмет ошибок 

Вам нужно: вычитать текст, указать на ошибки, предложить свой вариант написания, если по Вашему мнению текст не доносит нужный смысл.

Минимальные требования:

- быть онлайн в рабочее время (дни и время определим с исполнителем)

- грамотная устная, письменная речь, 

- отличное знание орфографии, пунктуации, грамматики и стилистики русского и украинского языков.

- навыки копирайтинга.

Алгоритм работы:

  • Скидываем в удобный мессенджер исходный материал,
  • Реакция до 10 мин.
  • Получаем результат в тот же мессенджер.
7 лет назад
ideni
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
20 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров