Нарисованые схемы(4шт) движения документов в фирме перевести в печатны

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт21 заявка358 просмотров

Нарисованые схемы(4шт) движения документов в фирме перевести в электронный (печатный) вид.

7 лет назад
guest_1536223303706
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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