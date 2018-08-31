Редактирование текста, переведенного через Google переводчик

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт47 заявок462 просмотра

Нужна помощь с редактированием текста, который был переведен с английского языка через онлайн переводчик. Исправление стилистических и логических ошибок, пунктуации. 

720 слов 

Возможно дальнейшее сотрудничество. 

7 лет назад
guest_15361859939998
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров