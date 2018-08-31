Нужен корректор

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт26 заявок488 просмотров

нужен корректор для группы сайтов группы статейных  сайтов. Готов дать большой объём. Предлагайте свои цены в коментах 

7 лет назад
SANDRA-kr
Дмитрий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров