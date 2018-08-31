Задача: в специальном сервисе даются ключи, необходимо убрать лишние мусорные вхождения, вкратце написать план будущей статьи (на основе конкурентов или добавить свои по смыслу), написать Title и H1. За 1 час неподготовленный ...
Нужен корректор
нужен корректор для группы сайтов группы статейных сайтов. Готов дать большой объём. Предлагайте свои цены в коментах
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