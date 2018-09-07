Редактор - долгосрочное сотрудничество

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок617 просмотров

Ищется человек на вакансию редактора на долгосрочное сотрудничество.

Необходимо проверять опубликованные тексты на грамматические ошибки, стилистику, пунктуацию, раскрытие темы, отсутствие СПАМА и "воды».

+ простая проверка оформления

По работе:

100 руб - 1 текст (вычитка + проверка оформления)

В среднем в месяц около 500 текстов

Что входит в обязанности: 

 1. Проверка текста  ( устранение пунктуационных, орфографических, синтаксических, морфологических и словообразовательных ошибок, стилистическая правка, соблюдение смысловой целостности текста и др)

2. Проверка оформления

Для ответа на вакансию необходимо заполнить данную форму:

https://docs.google.com/forms/d/1MHGmZ5JKYY6CHmRvONJ5Xs5A8UfeF6QlG228aLUkLfc/edit

Тематика, в основном, юридическая.

Необходимо выполнить тестовое задание:

https://yadi.sk/i/KlmTqj48laYO0A

UPDATE: Прислать задание можно на [email protected]

7 лет назад
magicshop
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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