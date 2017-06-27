Корректура, дописывание + ключевики (80 статей)

Нужен корректор-редактор разбирающийся в теме пчеловодства и смежных (мед, пчелы, медоносы). У вас должно быть филологическое образование по русскому языку (с практикой работы учителем русского) или образование журналиста.

Есть 80 статей которые нужно:

- Дописать статью согласно материалам конкурентов из выдачи (сделать лучше чем у конкурентов).

- подогнать статью по ключевым словам (сервис предложит каких надо и сколько, вам останется внести недостающие).

- Скорректровать написания Title, описание и заголовок по инструкции.

- Пройтись в конце корректорской проверкой чтобы убрать все ошибки.

- подправить визуальное отображение.

По работе будет инструкция. Работа через Wordpress, отчетность в Google Docs.

Цена работы 25р/1к зн.