LP

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Есть лендинг http://dvoinoibrus.ru/ наших поставщиков, с него необходимо взять текст и сделать уникальным, оставив структуру лендинга, тоесть текст должен быть структурирован так что бы дизайнер без заморочек слепил лендинг.

Интересует сроки и цена.

10 лет назад
p_ramin
Рамин 
44 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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