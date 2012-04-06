Набор текста из ксерокопий газет

Есть ксерокопии газет. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат — jpeg) в txt — файл. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Вот пример страницы газеты — http://www.sendspace.com/file/hr5q2v.

В газете 8 страниц — цена за газету — 6 wmz.

Срок — 3–4 дня.