Набор текста из ксерокопий газет

НЕобходимо отредактировать вородвский файл-книжка. Необходимо оформить оглавление, таблицу переоформить в отличие от того как она сделана сейчас с 25 странице. все формулы из картинок сделать вородовскими формулами. Вот ссылка для скачивания книжки:http://zalil.ru/32953792 жду ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ксерокопии газет. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат — jpeg) в txt — файл. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Вот пример страницы газеты — http://www.sendspace.com/file/hr5q2v.
В газете 8 страниц — цена за газету — 6 wmz.
Срок — 3–4 дня.
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