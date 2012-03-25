Необходимо отдактирвать word файл

Выполнила работу раньше срока - за один день, а не за два. Заказчик сказал, что нужно время для проверки. В пятницу на мой вопрос написал, что заплатит в понедельник, но на мои напоминания в течение следующей недели не было никакой реакции. Никаких замечаний по работе или просьб что-то исправить также не было. Примечательно, что за это время заказчик закрыл два других проекта.