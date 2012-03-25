Необходимо отдактирвать word файл

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки333 просмотра
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НЕобходимо отредактировать вородвский файл-книжка.

Необходимо оформить оглавление,

таблицу переоформить в отличие от того как она сделана сейчас с 25 странице.

все формулы из картинок сделать вородовскими формулами.

Вот ссылка для скачивания книжки:http://zalil.ru/32953792

жду ваших предложений.

12 лет назад
flooper
Даниил 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
QueenKaro
Кира 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Выполнила работу раньше срока - за один день, а не за два. Заказчик сказал, что нужно время для проверки. В пятницу на мой вопрос написал, что заплатит в понедельник, но на мои напоминания в течение следующей недели не было никакой реакции. Никаких замечаний по работе или просьб что-то исправить также не было. Примечательно, что за это время заказчик закрыл два других проекта.