Наполнить сайт информацией

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен10 заявок457 просмотров

Заполнить сайт информацией, страниц 5-10, тему я дам. Сайт на flash, текстовая информация в такстовом файле.

15 лет назад
its2b
48 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

aniel
46 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$12
1 день
Очень ответственный исполнитель, задание выполнено очень быстро и очень качественно
Прекрасное сотрудничество! Спасибо Вам за предоставленную работу и мгновенное финансовое реагирование) Отличный заказчик! Мои рекомендации всем фрилансерам.
Phantazm
Евгений 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Bio_Nika
Юлия 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

aniel
46 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
Phantazm
Евгений 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
Bio_Nika
Юлия 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад