Необходимо разобраться с пунктуацией текста описаного ниже.

Доброго времени суток, жители деревни листа! Позвольте мне кратко представить себя, я Рикимару Оно и ваш новый журналюга с малярной писаниной о буднях в Коноха. Вот недавно мне пришла гениальная идея, стать военным репортером и, пожалуй, в ближайшем будущем планирую тыкать в лицо врага нашей деревни качественным микрофоном отечественного производства и брать у них интервью в режиме онлайн. И да, планирую я тыкать в них не только микрофоном, но и… уникальной “Старой катаной” от нашего спонсора Ясухиро Мураками. Старая катана - “Старая - значит опытная.” Переходим от спонсора к некоторым событиям из моей жизни. Вот сегодня многоуважаемый чунин Kain Sedzu провел достаточно емкий урок, вашему покорному репортеру и я был утомлен его авторитарным насаждением о мироустройстве вселенной и считаю что это ущемление прав генина. Я видел множество черных вторников, но сегодняшний вторник чернее прочих. Нет урокам, Нет войне! Он успел мне позадавать множество каверзных вопросов, но я, как красноречивый статный длинноволосый и с 25 сантиметровой линейкой в пенале репортер хотел ему поязвить словесно, но увидев его уставшие глаза со схожими симптомами конъюнктивита и его зае…репенившееся лицо после проведения обучения 6 генинов, я не решился на этот отчаянный шаг. На этом у меня все, друзья. Постараюсь вас радовать тем, чем смогу. Люблю и обнимаю, ваш малярный журналюга, Рикимару Оно.