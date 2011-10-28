Описание к товару

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок266 просмотров

нужно написать описание к товару с ключевиками.все вопросы в асю или в лс

14 лет назад
Blackkkkkk
Александр 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

SK-Roscherk
Светлана 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в срок и в соответствие с требованиями,что очень порадовало.рекомендую к сотрудничеству.
Александр показал себя как хороший и ответственный заказчик, работать с ним легко и приятно. Оплату перевел практически сразу после выполнения задания. Буду рада продолжению сотрудничества. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

SK-Roscherk
Светлана 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад