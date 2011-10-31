Транскрибация, перевод в текст аудиозаписей

Я пересылаю вам аудиозаписи вы переводите в текст, без литературной обработки, буквально как есть. Так как это еще будет идти потом на сортировку и литературную обработку.

Сообщите цену за лист А4, шрифтом 12. Ищем постоянного сотрудничества. Прикрепляю пример. Качество разное так как часто приходится писать в машине на ходу.