Транскрибация, перевод в текст аудиозаписей

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен13 заявок335 просмотров

Я пересылаю вам аудиозаписи вы переводите в текст, без литературной обработки, буквально как есть. Так как это еще будет идти потом на сортировку и литературную обработку.

Сообщите цену за лист А4, шрифтом 12. Ищем постоянного сотрудничества. Прикрепляю пример. Качество разное так как часто приходится писать в машине на ходу.

14 лет назад
Valentin007
Валентин 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Aleka-R
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$14
1 день
Задание выполняла тщательно,точно и аккуратно
Четкое задание, своевременная и быстрая оплата! Спасибо! Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

Aleka-R
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад