Отправить сообщения в личку телеграма

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт14 заявок170 просмотров

нужно разослать тысячу сообщений по username в телеграме вместе или с ссылкой на кп или с пристегнутым файлом

начните ответ с фразы "телега" и укажите

1 - стоимость за 1 сообщение

2 - телеграм юзернейм для связи

7 лет назад
daryaivanova32
Дарья 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров