Прописать мета теги для 2000 статей

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт4 заявки147 просмотров

Есть 2000 статей на украинском языке

Необходимо прописать теги description u title, а также отформатировать - прописать заголовки (н2-н4), а также где нужно указать в тексте списки (ul)

Указывайте в заявке цену за этот объем работы, а также сроки за которые вы готовы выполнить данную работу

7 лет назад
impikassoo
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров