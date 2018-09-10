Прописать мета теги для 2000 статей

Есть 2000 статей на украинском языке

Необходимо прописать теги description u title, а также отформатировать - прописать заголовки (н2-н4), а также где нужно указать в тексте списки (ul)

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