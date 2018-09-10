Задача: в специальном сервисе даются ключи, необходимо убрать лишние мусорные вхождения, вкратце написать план будущей статьи (на основе конкурентов или добавить свои по смыслу), написать Title и H1. За 1 час неподготовленный ...
Прописать мета теги для 2000 статей
Есть 2000 статей на украинском языке
Необходимо прописать теги description u title, а также отформатировать - прописать заголовки (н2-н4), а также где нужно указать в тексте списки (ul)
Указывайте в заявке цену за этот объем работы, а также сроки за которые вы готовы выполнить данную работу
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