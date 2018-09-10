Прописать мета теги для 2000 рубрик

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки146 просмотров

На новостном сайте есть мелкие рубрики - теги. Их около 2000. Все на украинском языке

Для них необходимо прописать мета-теги (title и description)

Указывайте в заявке цену на этот объем работы и срок за котоый вы сможете выполнить эту работу

7 лет назад
impikassoo
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров