Отредактировать формат текста (колонки,таблицы и тд)

Добрый день!

Мне нужен человек, который хорошо знает гугл документ и как с ним работать!

Задача: Я вам даю ссылку на текст (анг) и также предоставлю перевод данного текста на русский. От вас требуется отредактировать формат текста (рус) чтобы совпадали нумерации стр, колонки, шрифт и тд. Например, в оригинальном тексте (анг) идет шапочка сверху, потом текст в колонке, потом таблица и тд и тп. вот также должно быть и в рус версии тексте. То есть русский текст должен полностью совпадать по формату с английским!!

Объем - 8 стр А4

Бюджет: 75 грн!

Желательно чтобы Вы знали хоть немного анг, чтобы ориентировались в текстах!

ДЕДЛАЙН - сегодня до 23:00