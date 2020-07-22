Отредактировать формат текста (колонки,таблицы и тд)

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт9 заявок550 просмотров

Добрый день!

Мне нужен человек, который хорошо знает гугл документ и как с ним работать!

Задача: Я вам даю ссылку на текст (анг) и также предоставлю перевод данного текста на русский. От вас требуется отредактировать формат текста (рус) чтобы совпадали нумерации стр, колонки, шрифт и тд. Например, в оригинальном тексте (анг) идет шапочка сверху, потом текст в колонке, потом таблица и тд и тп. вот также должно быть и в рус версии тексте.  То есть русский текст должен полностью совпадать по формату с английским!!

Объем - 8 стр А4 

Бюджет: 75 грн! 

Желательно чтобы Вы знали хоть немного анг, чтобы ориентировались в текстах! 

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