Поправить текст соглашения о конфиденциальности

$5
Редактирование и КорректураЗакрыт32 заявки979 просмотров
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У нас есть соглашение, надо проверить его, поправить пункты, причесать, сделать, чтобы было все юридически грамотно

3 года назад
guest_16133761867698
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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