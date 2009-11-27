Проект для Иванишина Сергея

Есть текст - пол страницы А4. Текст рекламный, нужно его отредактировать (стиль написания).
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Редактирование небольшого текста на английском языке, 800 символов с пробелами.
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