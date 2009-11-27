Проект для Иванишина Сергея

Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка163 просмотра
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Редактирование небольшого текста на английском языке, 800 символов с пробелами.

14 лет назад
miori
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
MrBonD
Сергей 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов
14 лет назад
$1
1 день
Качественно и оперативно. Спасибо :)