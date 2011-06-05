Расшифровка аудиосеминара

Есть транскрипция аудио записи онлайн-тренинга. Нужно отредактировать, сделать подзаголовки, содержание, усилить и завершить абзацы если нужно Нужно ее красиво литературно обработать и сделать мини книгу. Пишите только если у вас есть подобный опыт и сегодня вы ...