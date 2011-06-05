Расшифровка аудиосеминара

Редактирование и КорректураЗакрыт33 заявки522 просмотра
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Есть звуковой файл продолжительностью чуть более часа. Необходимо напечатать текстом все, что там говорится. Жду цен и сроков.

Язык русский, звук хороший.

13 лет назад
littlemary
Мария 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад