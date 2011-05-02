Компания, специализирующаяся на экстримальном туризме ищет надежного, талантливого и аккуратного корректировщика, способного создавать итересный материал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскиваются редакторы-корректоры, желательно с филологическим образованием.
Интересует услуга, включающая в себя вычитку, редактуру и корректуру различных текстов. Тексты нужно обрабатывать таким образом, чтобы:
1. Устранить грамматические ошибки
2. Устранить орфографические ошибки
3. Устранить стилистические ошибки
4. Избавиться от тавтологии
5. Придать общую благозвучность
6. Упростить сложные конструкции
ОТ КАНДИДАТОВ ОЖИДАЕМ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
1. Стоимость 1000 знаков подобной услуги (обязательно указать, с пробелами считаете или без).
2. Возможны ли скидки при больших объемах. Если да, то подробнее опишите ваши условия.
3. Есть ли филологическое образование? Если есть, то какое? Если нет, напишите, какое есть.
4. Есть ли примеры работ? Если есть, покажите. Если нет, выполните тестовое задание в прикрепленном файле. Любой текст (или несколько) – на ваш выбор.
5. Какой объем можете осилить в день без ущерба для качества работы?
6. Как с вами связаться? Желательно e-mail, ICQ, Skype
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