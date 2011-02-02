Требуется редактор-корректор

Для периодического он-лайн журнала о биржах требуется редактор-корректор статей. Публикация раз в месяц, приблизительный объем 30-35 статей от 1 до 5 страниц текста. Активная работа в течение 1-1,5 недели перед выпуском, включая одни выходные дни. Публикация в середине месяца.

Необходим редактор-корректор с отличным знанием специфики рынка Форекс и других биржевых площадок, способный приводить статьи в грамотно и лексически правильно написанный вид, а также уметь придумывать интересные названия и выделять общие мысли материала.

Особенные требования к внимательности, грамотности и исполнительности.

В качестве тестового задания на проверку даны две статьи, которые необходимо отредактировать. Дополнительные комментарии внутри текста документов.

Результат присылайте на e-mail: [email protected]

оплата 200 wmz за номер