Требуется: Контент менеджер (управленец) на постоянной основе. К сожалению, все необходимые данные сюда не влезают, поэтому создал отдельную страницу для ознакомления: http://www.sd-company.su/vacancy_content_manager
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Требуется редактор-корректор
Для периодического он-лайн журнала о биржах требуется редактор-корректор статей. Публикация раз в месяц, приблизительный объем 30-35 статей от 1 до 5 страниц текста. Активная работа в течение 1-1,5 недели перед выпуском, включая одни выходные дни. Публикация в середине месяца.
Необходим редактор-корректор с отличным знанием специфики рынка Форекс и других биржевых площадок, способный приводить статьи в грамотно и лексически правильно написанный вид, а также уметь придумывать интересные названия и выделять общие мысли материала.
Особенные требования к внимательности, грамотности и исполнительности.
В качестве тестового задания на проверку даны две статьи, которые необходимо отредактировать. Дополнительные комментарии внутри текста документов.
Результат присылайте на e-mail: [email protected]
оплата 200 wmz за номер
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