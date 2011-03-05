Нужен сотрудник для копирайта и рерайта

Удалённо. C хорошим знанием расположением улиц Киева (знания будут проверяться) для ежедневного редактирования (исправления ошибок) объявлений по аренде и продаже в базе по недвижимости www.bazarealty.com (от 140 объявлений в день и более). Оплата еженедельная по ...