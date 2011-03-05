Нужен сотрудник для копирайта и рерайта

Требуется: Контент менеджер (управленец) на постоянной основе. К сожалению, все необходимые данные сюда не влезают, поэтому создал отдельную страницу для ознакомления: http://www.sd-company.su/vacancy_content_manager
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главные требования - умение быстро и качественно выполнять поставленные задачи, желательно с филологическим образованием.
Оплата по факту 1$ за 1000 символов, рерайт 0,7 за 1000
Коректировка и написание таких текстов:
художественные
технические
социальных
также
опывт работы с курсовыми, дипломами и рефератами.
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