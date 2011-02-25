Требуются корректоры/редакторы

Редактирование и КорректураЗакрыт13 заявок698 просмотров
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Польское бюро переводов Lingua Lab заинтересованно сотрудничеством с опытными редакторами/корректорами книг и публикаций на русском языке по тематике истории, искусства, культуры.

В e-mail укажите, пожалуйста, следующую информацию: опыт раборы корректором/редактором, образование, контактные данные (телефон, e-mail), ставка за страницу 1800 знаков с пробелами и корректорскими поправками (USD/Euro), время выполнения работы, знание иностранных языков (если имеется).

Также приглашаем к сотрудничеству мериторических консультантов книг и публикаций на русском языке специализирующихся в областях: история, искусство, культура, музееведение.

В e-mail укажите, пожалуйста, следующую информацию: область специализации, образование, контактные данные (телефон, e-mail), ставка за страницу 1800 знаков с пробелами и поправками (USD/Euro), время выполнения работы, знание иностранных языков (если имеется).

Мы просим всех лиц, заинтересованных в сотрудничестве, пресылать аппликацию о документированном опыте на адрес: [email protected].

Приглашаем к сотрудничеству.

13 лет назад
LinguaLab
Ольга 
36 летПольша
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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