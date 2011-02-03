Редактор/переводчик по немецкому

Уважаемые коллеги!

Для ряда крупных потенциальных проектов требуются редакторы-переводчики по немецко-русской и русско-немецкой языковым парам (широкий спектр научно-технических тематик).

Основные требования:

1. Опыт переводов не менее 3 лет.

2. Опыт редактирования переводов обязателен.

3. Навыки работы в Trados (WordFast).

4. Высокий уровень грамотности.

5. Темпы сдачи для редакторов: 3000-4000 слов в сутки.

В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:

1. 2-3 тематики, в которых Вы работаете ориентируетесь наиболее хорошо (желательно профильное образование).

2. Тариф, руб. (за редактуру).

3. Резюме.

4. Контакты для срочной связи: Skype / ICQ.

В теме письма прошу указать: [De.Editor]

Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.

Оплата заказов через Moneybookers, Webmoney, Yandex.Money, Контакт, Золотая Корона или Анелик, по РФ - безналичный расчет.

С уважением,

Команда ПК «Альянс PRO»,

www.tran.su

P.S. Бюро научно-технических переводов «Альянс PRO» специализируется на высококачественных узкоспециализированных переводах повышенной сложности. Блог для обсуждений тематик: http://bartov-e.livejournal.com/