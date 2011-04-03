Общее:

Женщина, 25-45 лет

Опыт работы:

Опыт работы редактором - не менее 2-х лет.

Обязанности:

- редактировать статьи в таких направлениях: стилистика, грамматика, логика изложения (одновременно).

- контролировать соответствие ТЗ.

- помогать копирайтерам становиться лучше. Указывать на ошибки, и пути их решения.

Личные качества:

- 100% грамотность

- сильный слог

- желание делать мир лучше

- всегда быть на связи (icq, скайп)

Оплата:

1 wmz за 1000 символов

Месячный оборот нашей компании: 200-300 тыс символов, и он будет расти.

Окончательное решение приму на основании выполнения тестового задания (оно во вложении).

Также приложены корпоративные требования к хорошей статье - изучите их.

Выполненные тесты присылайте по адресу: [email protected]