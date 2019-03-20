Размещение объявлений на Авито

Редактирование и КорректураЗакрыт37 заявок393 просмотра
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Нужно разместить 150 объявлений на авито (avito) в тематике "Стройматериалы". 

Есть шаблон объявления, нужно его добавить по 150 разным городам, текст немного видоизменять, так как похожие объявления блокируют и прикреплять тематические фото. 

Пишите ваши цены, желающим вышлю текст шаблона объявления и список Городов.

5 лет назад
k9267
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад