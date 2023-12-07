Редактирование документов

Потрібно на завтра Потрібно розпізнати текст с фотографій телефона в ворд? А потім перевести его в пдф и сдать. Необхідно розпізнати текст книги з фотографій зроблених на телефон і створити pdf книжку. ...
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