Заполнение инвойса на английском языке

$10
Редактирование и КорректураЗакрыт7 заявок49 просмотров
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Нужно товарные позиции 26 штук из exsel перевести на английский и вставить в таблицу в word. Заполнить стоимость в евро из таблицы

24 дня назад
mitelmandg
Дмитрий 
39 летИзраиль
3 месяца в сервисе
Был
23 дня назад
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