Заполнение инвойса на английском языке

1. загрузка через эксель-шаблон товаров, 8-16 штук за раз однотипных с небольшими изменениями в характеристиках, чтобы озон пропустил и не посчитал за дубли. выставление остатка 2. создание РК "продвижение в поиске" с ...
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Нужно товарные позиции 26 штук из exsel перевести на английский и вставить в таблицу в word. Заполнить стоимость в евро из таблицы
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