Редактирование: небольшой документ Forex (анг-рус)

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок291 просмотр

Есть документ (около 800 слов) английский-оригинал и русский-перевод,

Предлагаю отредактировать русский-перевод за $0.007/слово (то есть $5.7 за весь документ - 800 слов)

Ищу исполнителя, который наиболее знаком с англоязычной терминологией Forex

Пишите в предложения, я вышлю Вам документы для оценки.

Отредактировать нужно сегодня, хотелось бы уложиться за 2 часа, после отправки Вам документа

16 лет назад
Fanees
Фанис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов

Выбранные исполнители

gogz
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
gav304
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$4
1 день
Всё выполненно в срок и качественно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Хороший заказчик. Рекомендую
RUgaleFF
33 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$6
1 день
Работа выполненна прекрасно. Спасибо за Ваши усилия!

Заявки фрилансеров

gogz
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
gav304
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
RUgaleFF
33 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад