Редактирование: небольшой документ Forex (анг-рус)

Есть документ (около 800 слов) английский-оригинал и русский-перевод,

Предлагаю отредактировать русский-перевод за $0.007/слово (то есть $5.7 за весь документ - 800 слов)

Ищу исполнителя, который наиболее знаком с англоязычной терминологией Forex

Пишите в предложения, я вышлю Вам документы для оценки.

Отредактировать нужно сегодня, хотелось бы уложиться за 2 часа, после отправки Вам документа